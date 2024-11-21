隨著全球氣候變遷之挑戰，各縣市積極推動淨零碳排，作為台灣重要工業及科技重鎮的桃園市也不例外。今年，「大桃園淨零新經濟論壇」於11月25日登場，以城市、AI助力ESG等為題，廣邀產官學界專家與會分享專題，更結合桃園市政府相關局處與各界專家對談，期望透過交流分享，讓更多民眾了解桃園市政府的ESG政策及落實。

由中國時報及工商時報主辦的「大桃園淨零新經濟論壇」，於11月25日在桃園綜合會議廳舉行，桃園市政府及桃園市政府環境保護局、桃園市政府都市發展局、桃園市政府農業局、桃園市政府衛生局、桃園市政府水務局為指導單位，敬邀桃園市市長張善政致詞，以及桃園市副市長蘇俊賓、桃園市政府都發局局長江南志、桃園市政府環保局局長陳世偉、桃園市政府經發局局長張誠、台灣房屋集團總裁彭培業、KPMG安侯建業執行副總陳文正、台達機電事業群智能製造系統整合新事業發展部處長陳霈宇、中華航空公司永續長鍾人傑、陽明交大校長林奇宏、陽明交大副校長李大嵩、大亞綠能副總經理沈佑霖等人與會。

本次論壇有專題分享、城市對談及交叉與談，上午場以城市為主題，延伸至房地產業永續實踐規劃、民生用水淨零、日常生活交通運輸轉型等；城市對談則由工商時報總編輯賀靜萍當任主持人，與桃園市副市長蘇俊賓對談，探討桃園淨零轉型的全局觀；交叉與談由工商時報副總編輯陳駿逸擔任主持人，聚焦於市府單位及桃園產業或在桃園地區ESG實踐分享與討論。

下午場則以AI助力ESG為題，延伸至各產業面分享公司運作及規劃。交叉與談的部分，由中國時報副社長王儒哲主持，邀請桃園市政府環保局局長陳世偉、桃園市政府經發局局長張誠、陽明交大校長林奇宏、大亞綠能副總經理沈佑霖，聚焦智慧模式助力ESG系統化、城市環境治理新模式等主題分享探討。

桃園市政府期盼透過「大桃園淨零新經濟論壇」，讓民眾更加了解桃園市政府落實的ESG政策、如何以智慧新模式助力ESG系統化，建立科技城市環境，以及如何持續推動永續環境的做法，在經濟成長及環境保護之間取得平衡，為市民打造一個永續宜居的生活環境。（論壇活動報名網址: https://event.ctee.com.tw/2024taoyuan-32699）

（廣告）