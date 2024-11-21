中華隊先發投手黃子鵬（圖右）賽前練投完與捕手林家正（圖左）交換意見。（趙雙傑攝）

世界12強棒球賽，中華隊今（21日）在複賽首戰以0比2敗給委內瑞拉，打線無法有效串聯成為落敗關鍵，但中華隊拚戰到最後一刻的精神仍值得鼓勵，捕手林家正7局下跪著傳「一次殺兩個」的美技獲大批球迷們讚賞。

7局下，中華隊由黃恩賜在場上投球，一出局後被Jermaine Palacios敲出安打上壘，接著黃恩賜三振下一棒Ehire Adrianza，捕手林家正接到球後傳向一壘，抓到回壘不及的Jermaine Palacios，形成第三個出局數，讓委內瑞拉無法延續攻勢。

精彩「跪著傳」美技讓球迷們相當興奮，紛紛留言表示，「林家正這球抓的帥極了」、「比賽內容很不錯，安打數比對方多，守備也很強，牛棚聯手鎖住比分，不愧是這一屆最強的鐵牛棚。保持下去，下一場再贏回來」、「重點還是跪著傳這才是真的大聯盟水準，又準。」

林家正此次的表現令眾人眼睛為之一亮，尤其他的配球、領導能力獲大力讚賞，甚至有球迷誇他是「心靈捕手」相當稱職。可惜，林家正打擊手感並不理想，6場出賽18打數僅有1支安打，打擊率僅0成56，仍等待加溫。