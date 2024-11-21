台北市立動物園近日驚傳有一對男女跨越圍欄，闖入斑點鬣狗區域做出挑釁動作，引發眾人撻伐。今（21）日，有網友分享一名幼兒園正妹老師帶動唱的影片，該名老師將卡通主題曲改編成「嘲諷89」的歌，提醒孩童遠離這些群眾，歌詞還提及鬣狗、球棒隊等等，但卻出現「腦子有病」、「缺角」等字眼，引發兩派網友討論。

一名網友今日在臉書社團「爆廢公社」PO出一段影片，寫下「從小拒絕89化」。影片中，一名身穿白色短版T恤、戴眼鏡的正妹老師，站在幼兒園教室前方帶動唱，仔細聽歌詞發現，正妹老師將日本知名卡通《哆啦A夢》的主題曲改編，歌詞提到「台灣有很多89，看到他們要小心，不要學他跨越欄杆，挑釁鬣狗，腦子有病」、「不要學89態度，整天拿球棒亂砸車，覺得台灣無政府，這種人真的有病，大家都在說，欸缺角！」

影片引發熱烈討論，不少網友留言「遠離89，從小學起」、「已觀看，小孩愛唱」、「想上課了」、「這老師哪裡報名」、「唱得好啊」、「這首直接灌錄單曲」。

但也有許多人認為老師此教學方式不妥，「這樣教小孩？這老師本身就是89吧」、「我是覺得歌詞要修改，腦子有病對小朋友來說是不好的」、「沒辦法接受老師這種教法，教壞小孩」、「這個老師好有89的氣質」、「小孩真的懂什麼是89嗎」。