搜救人員到事故點，只發現傷者及陪同山友，郭男獨自下撤找訊號報案卻失聯，先將傷者及陪同山友送下山就醫。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

颱風、豪雨早成山區土石鬆動，郡大林道4.7公里處路基嚴重掏空中斷。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

搜救人員20日在郡大林道下切往無雙部落方向處發現郭男，護送郭男下山，結束救援任務。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

台中市張姓男子等3人參加中央山脈南三段縱走，他行經無雙吊橋附近摔傷，造成頭部撕裂傷、右腳踝扭傷等，郭姓隊員下撤至有手機訊後處報案，南投縣消防局18日獲報，19日申請空勤直升機馳援，先將張男等2人送醫，20日發現並護送郭男下山，結束救援任務。

據了解，67歲張姓男子、65歲郭姓男子等3人登山隊7日從花蓮縣瑞穗入山，展開中央山脈南三段縱走，預計16日自南投縣東埔下山，其中張男行經無雙吊橋附近時不慎摔傷，造成頭部撕裂傷、右腳踝扭傷及身體多處挫傷，極需救援，無奈事故地點手機無訊號，郭姓隊員下徹至有手機訊號處傳求救簡訊。

南投縣消防局指出，18日晚間6時42分獲報，指張男行經無雙吊橋附近時不慎摔傷，造成頭部撕裂傷、右腳扭傷極需救援，19日調派警消、林保署共3人搭直升機至無雙部落，再徒步至事故點，當天9時接觸傷者及陪同山友，郭男獨自下撤找訊號報案卻失聯，先申請直昇機將患者等2人送下山就醫。

另派遣4名搜救人員19日下午從郡大林道登山搜尋，林道受颱風及豪雨影響地基多處流失、坍塌，增加搜救困難及危險，搜救人員於20日上午8時在郡大林道下切往無雙部落方向處發現郭男，所幸郭男雖然身上多處擦傷，不過意識清楚，在搜救人員護送下平安脫困，結束救援任務。