林姓男子在網路上化名「語婕」或「林語婕」並張貼美貌女子照片分別誘騙2名男網友到其住處，再將燈關掉於黑暗中要求對方從「後面」進行性行為，2名被害男網友後來知得真相後憤而提告，台灣高等法院更一審依強制性交罪將林男判刑5年6月，可上訴。

林姓男子在交友網站及通訊軟體上，設定自己為19、20歲女性，名為「語婕」或「林語婕」，並張貼美貌女子照片，藉以結識及引誘一名男子誤信其為女子「語婕」，2020年3月26日他邀約對方至其桃園市蘆竹區之住處進行性行為。

被害男子抵達林的住家附近便利商店，林男即出面自稱為「語婕」兄長，騎機車載對方返回住處，並要對方在房內關燈等待「語婕」返家，再將含氟硝西泮成分之安眠藥劑摻入酒中勸誘對方飲用，於午夜時分冒充「語婕」進入房內，使對方在黑暗中陷於錯誤進行性行為。

林男又以女子「林語婕」之網友身分與另一名男子交往為男女朋友，2020年2月24日邀約對方至其住處發生性行為，林男以不詳方式隱藏其男性生殖器，使對方在黑暗中陷於錯誤，誤以為性行為對象為女子「林語婕」而為肛交1次得逞，隨即於黑暗中離開房間，其後，林見對方未察覺有異，在同年3月至5月間，以相同手法，違反對方意願而性交共11次得逞

高院更一審審酌林男明知被害男子並無意願與同性發生性行為，竟喬裝為女性、於黑暗中隱藏其容貌五官，而誘騙年僅19歲且無性經驗之被害男子發生性行為，使對方心生創傷，且林男始終否認犯行，依強制性交罪判囚5年6月。