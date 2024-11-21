勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌爭議持續延燒，許銘春21日受訪強調，她對職場霸凌絕對零容忍，因時任勞動部次長王安邦約談謝宜容未向上呈報，所以她完全不知情，否則會送政風處理。但綠營人士透露，王安邦約談謝宜容的事件無關霸凌事件，許銘春為了切割，將2件事情混為一談，實在不厚道。

熟知內情的綠營人士透露，當時約談謝宜容是王安邦接獲綠營民代檢舉，稱北分署疑似有經費使用疑慮，雖非主要督導業務，但王安邦為求慎重，找來謝宜容了解事件狀況，經查發現，為勞動部需要經費購買公關用禮品，經費則由北分署協助支付，並無不法情事，因此查證後並無向上呈報，整起約談案根本與霸凌案件無關。

但許銘春21日受訪指出，今年2月20日王安邦約談謝宜容，這件事情她真的不曉得，她也是在事情發生後，看到媒體報導才知道。此事照理說約談後要向上呈報，但當時沒有呈報，如果陳情有往上呈報，她一定會送政風調查，若有霸凌情形，一定要懲處，否則就還當事人清白。

綠營人士痛批，王安邦約談謝宜容根本與霸凌無關，許銘春卻「為了選舉」，急著要與霸凌案切割，「竹篙湊菜刀」把2件不相干的事情混為一談，實在太不厚道，黨內許多人都看不下去。