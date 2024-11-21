台版普羅旺斯桃園仙草嘉年華11月23日登場，交管措施遊客注意。(呂筱蟬攝)

「2024桃園仙草嘉年華」將於11月23日在楊梅休閒農業區登場，展區以遊樂園為主題，將仙草花田化作充滿童趣、溫馨的大型遊樂園，仙草花有「台版普羅旺斯」之稱，紫色花毯迎風搖曳，讓民眾徜徉浪漫花海打卡拍美照。楊梅警方局活動期間執行交通管制，呼籲用路人注意避免塞在車陣中。

市府農業局表示，今年仙草嘉年華展區位於梅區楊湖路3段239號、楊梅警分局上湖派出所旁花田，佔地約4公頃，其中栽種仙草花及草花的花田約2.5公頃，展區布置充滿童趣的大型遊樂園裝置，「花田遊樂園」能拍出仙氣滿溢的童話風大片；「茶壺飛飛」則是由巨大茶壺與飛舞的小茶杯組成，宛如走進愛麗絲夢遊仙境般奇幻。「甜點派對」把大家熟悉的杯子蛋糕放大，光是視覺就甜蜜滿分；「糖果鞦韆」則是搭起粉紫色系的可愛糖果鞦韆。

農業局長陳冠義說，今年仙草嘉年華串聯在地農場，讓地方、產業與文化緊密結合，並結合仙草種植養護、食農教育、仙草產品開發，推出一系列農事體驗活動。展區仙草種植過程中使用「常溫土壤生物可分解材料」取代傳統PE農膜，減少農膜生產至廢棄的碳排放量，展示農業永續發展理念。

楊梅警分局建議自行開車民眾，可將車輛停放至楊湖路二段718號遊客停車場，離場時由楊湖路二段往楊湖路三段方向直行，並右轉楊湖路二段916巷，沿楊湖路二段916巷直行接富豐三路一段，再繼續直行即可接台31線離去；農業局於平假日增設綠線接駁車，從台鐵富岡車站出發，每20分鐘1班；假日增設紅線與白線接駁車，每15分鐘1班，紅線從台鐵楊梅車站出發；白線從楊梅休閒農業區遊客中心出發。

另還有「出遊巴！相約楊梅好時光！」休閒農業區農場接駁車，平日約60分鐘一班、假日約20分鐘一班，從遊客中心沿途停靠台塑楊梅有機農場、耀輝牧場、紫城農場、亞植有機農場、肥嘟嘟多肉植物園，再回到遊客中心，歡迎民眾搭乘