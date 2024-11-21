為推廣鐵道文化與文史典藏，中華軌道車輛工業發展協會、台灣軌道工程學會及台鐵公司今共同發表《美麗寶島台灣邁向高鐵之路》中譯新書，將高鐵興建計畫日籍顧問齋藤雅男從85歲寫到91歲，紀錄台鐵電氣化到台灣高鐵通車的歷史內容翻譯成中文。日方代表、新潟運輸系統株式會社技術士小野寺俊和表示，盼將珍貴紀錄分享給台灣，成為台灣鐵道界下一代教科書。

《美麗寶島台灣邁向高鐵之路》書中，記錄為了台灣鐵路事業而努力奮鬥的人們，共同踏上一段感性而豐富的歷史軌跡。原著為齋藤雅男，並由中華軌道車輛工業發展協會理事長何煖軒、國立台北科技大學、林懷恩及林哲宇共同編譯。

交通部鐵道局長楊正君表示，齋藤雅男為台灣高鐵計畫中的關鍵角色，當年分享許多推動高鐵計畫的寶貴專業知識，觀察桃園、新竹及台中站，通車才17年，周邊環境已發展起來，顯見高鐵帶給台灣的不僅是交通功能的改變，也在西部走廊打造全新都會空間，並改變台灣準點文化，高鐵準點率逾99％，平均延誤時間僅12秒，表現比日本新幹線佳。

中華軌道車輛工業發展協會、台灣軌道工程學會及台鐵公司21日共同發表《美麗寶島台灣邁向高鐵之路》中譯新書，眾多軌道界人士參與。（蔡明亘攝）

新潟運輸系統株式會社技術士小野寺俊和（左）21日來台參與《美麗寶島台灣邁向高鐵之路》新書發表會。（蔡明亘攝）

楊正君說，正是因為有過去許多人的參與，才有今天的高鐵，相信這本書的出刊，不僅能讓鐵道迷緬懷過去，也帶給新一輩鐵道從業人員很大的啟發，目前正推動高鐵延伸計畫，請大家繼續支持，相信台灣高鐵能為台灣帶來更蓬勃發展。

何煖軒提到，起初聽到要翻譯這本書，心中非常澎湃，接下這份工作後，除請學者協助翻譯，也找台鐵同仁幫忙校對，他也提供許多照片放在書裡。這本書的內容從1968年台鐵電氣化開始，談到高鐵通車營運，從日本人的角度看台灣鐵路發展史，非常有價值，且可見高鐵的投資效益，也達到一日生活圈的建設目標。

台灣軌道工程學會理事長、台鐵公司董事長杜微說，看這本書非常有感觸，書裡提及高鐵在台從1990年規畫、建設到營運迄今，帶給台灣軌道巨大貢獻，也在國土發展、民生面展現非常大的力量，以台北車站來說，繼高鐵加入後，其他軌道系統也陸續加入，整座車站的檔次都提升了，高鐵功不可沒。

小野寺俊和今來台參與新書發表會，分享《美麗寶島台灣邁向高鐵之路》翻譯成中文版的來龍去脈，他說，2018年翻開這本書，看了第一回就讓他相當感動，除書寫台灣歷史文化，更有齋藤雅男對台灣的愛和感情，全寫在書裡，也用幽默方式呈現旅行的心得，此書是齋藤先生留給台灣的訊息，因此他覺得不能只放在書架上，應分享到台灣。

小野寺俊和也說，這本書是齋藤雅男從85歲寫到91歲、記錄了100回的成果，且原稿全是都是親自手寫，這次將貴重的紀錄分享來台，希望這本書未來能在台灣的大學、鐵道相關協會、鐵道界，成為傳授給下一代的教科書。