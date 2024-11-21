冬季來臨，桃園市消防局桃園分隊於桃園區文山國民小學舉辦「防範一氧化碳中毒宣導活動」，向學生普及燃氣熱水器裝設不當帶來的安全隱患。活動設計富有教育性和趣味性，透過話劇、有獎徵答及六大闖關站，讓孩子們在互動遊戲中學習一氧化碳中毒的預防措施，增強防災意識。（消防提供）

冬季來臨，桃園市消防局桃園分隊於桃園區文山國民小學舉辦「防範一氧化碳中毒宣導活動」，向學生普及燃氣熱水器裝設不當帶來的安全隱患。活動設計富有教育性和趣味性，透過話劇、有獎徵答及六大闖關站，讓孩子們在互動遊戲中學習一氧化碳中毒的預防措施，增強防災意識。

活動當中，話劇表演由桃園防宣隊以生動的居家情境，模擬燃氣設備使用不當可能引發的一氧化碳中毒事故，提醒學生注意家中通風及設備定期檢查的重要性。話劇後的有獎徵答則讓學生進一步加強有關一氧化碳的基本知識、設備正確使用方法及緊急處置方式，加深記憶並提高防範意識。六大趣味闖關站則依次設有地震專家、小小消防員、CO小學堂、應變專家、救護專家和風火專家等站，每個站點提供不同的體驗項目，如地震體驗車、低姿勢濃煙逃生和燃氣熱水器使用教學等，讓學生親身學習防災技能。

桃園分隊長張侃峯表示，透過各種宣導關卡希望以更生活化的方式融入學校防災教育，藉此培養學生防災相關的基本觀念，保護自己與家人的健康安全。張侃峯也特別提醒，正確安裝熱水器的重要性，熱水器分成室內(強制排氣)型及室外型兩種，室外型熱水器不可以安裝在通風不良的室內，像是浴室、或加裝窗戶的陽台，室內型(強制排氣)熱水器一定要正確加裝排氣管。再者，購買熱水器時，要選擇貼有CNS及TGAS兩種合格標章才安全。

他也提醒，即將進入冬季，使用燃氣熱水器會愈加頻繁，市民朋友應定期檢查燃氣設備並檢視裝設位置及設備型式是否適當安全。消防局將持續加強與學校的合作，辦理類似活動，讓防災意識深入人心，共同創造安全的居家環境。