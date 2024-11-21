「生成式AI已成為幾乎所有行業數位轉型的關鍵推動力，這也創造了對AI基礎設施的強大需求」，雲達科技總裁楊麒令表示。「雲達科技作為經驗豐富的超大規模基礎設施供應商，已經準備好提供採用NVIDIA技術、兼具高性能和高能效的加速運算平台，協助資料中心和企業加速生成式AI 的部署」。

「雲達科技運用NVIDIA全堆疊加速運算平台，滿足全球資料中心對先進AI基礎設施日益增加的需求，幫助企業實現AI驅動的創新，同時達到性能極大化、成本優化，並縮短從部署到實現價值的時間」，NVIDIA GPU產品管理副總Kaustubh Sanghani表示。

雲達科技在SC24展示的加速運算系統包括：

一、基於NVIDIA MGX架構的QuantaGrid伺服器，QuantaGrid D75B-1U和QuantaGrid D75E-4U基於NVIDIA MGX模組化參考設計，具備靈活、快速開發上市，以及相容多個世代等特性。這些系統分別採用最新NVIDIA Blackwell GPU和NVIDIA H200 NVL等NVIDIA PCIe GPU，易於部署和擴展，支援主流AI 推理和大語言模型（LLM）工作負載。

二、8-GPU NVIDIA HGX Blackwell或NVIDIA HGX Hopper伺服器。QuantaGrid D75F-9U、QuantaGrid D75H-7U 和QuantaGrid D75L-5U ，專為應對最複雜的AI 和HPC 任務而打造，如LLM、推薦系統和聊天機器人等。它們配備8 顆NVIDIA Blackwell或NVIDIAHopper GPU，GPU與GPU之間透過NVIDIA NVLink進行互聯，並擁有靈活的I/O插槽，可支援NVIDIA BlueField-3 SuperNIC和DPU。

三、NVIDIA GB200 NVL72機櫃級解決方案。由18台QCT QuantaGrid D75B-1U伺服器和9台第五代NVIDIA NVLink交換機所組成的水冷式AI工廠，專為實現兆級參數即時推理與訓練而打造。藉由將72顆Blackwell GPU互聯為一體，提供強大性能、卓越能源效率和超低總擁有成本。

此外，雲達科技還提供許多採用NVIDIA加速技術的硬體產品，包括NVIDIAGB200 NVL72、配備HBM3e 記憶體的NVIDIA H200 NVL，以及配備4張和8張GPU的NVIDIA HGX H200。最新的NVIDIA H200 NVL可加速主流企業用伺服器的AI工作表現。相較於H100 NVL，H200 NVL的LLM推理速度提升高達1.8倍，HPC應用性能也提高1.3倍。雲達科技還在SC24展示自家整合解決方案和AI/HPC應用案例，包括QCT Platform on Demand（QCT POD）。這是一個同時支援雲原生與裸機環境的HPC和AI融合式系統，它同時整合了NVIDIA NGC目錄，簡化AI與HPC工作流程。