北市北投區稻香合署大樓是首座由北市衛生局主政、結合衛生福利服務的複合型社區公共設施，其中由台北榮總經營管理的日照中心原規劃可收托120人，卻因照護人力不足，實際僅收55人，不到一半。民眾黨議員林珍羽表示，應提高待遇及無後顧之憂的職場環境，才能吸引更多人加入照護服務，解決根本問題。

截至今年10月底，北市65歲以上人口有57萬人，約占北市人口22.9％，將近每4人就有1人，高居六都第一、全台第二，長照需求也是六都第二，僅次於新北市。面對高漲的長照需求，北市2023年啟用首座老幼共融的複合型公設－稻香合署大樓，提供托嬰、托幼、托老及身心障礙的全齡服務。

但台北市議會警衛委員會21日至現場考察發現，其中委託台北榮總經營管理的日照中心原規劃可收托120名失能、失智長者，卻礙於人力不足，目前僅收托55人，尚有15人登記排隊。稻香社區長照設施暨醫事機構執行長黃美淑說，按規定，失智失能混和型機構的照護人員和收托人數比是1：8，若要收滿120人，需有18名正職照服員，目前稻香日照只有6名正職和3名兼職照服人員。

林珍羽認為，稻香合署機構結合了托幼、托老及身心障礙的全方位照護，整體規劃值得肯定，但照服員不足卻導致徒有空間設備而無法收托。她表示，之前參訪日本福岡的私人照護機構，照護人力比是1：3，台灣卻是1個照服員要照顧8個老人家，工作勞累待遇差，難怪無法吸引民眾加入照護行列。此外，雖是日間照護中心，但收托的大多是老人家，可能有就醫需求，如何修訂法規提供看診服務，也是值得努力的方向。

北市衛生局簡任技正官碧蓮表示，以北投來說，其實還有不少日照中心，如果長輩或家屬無法進到心目中的日照中心，也會根據需求協助轉介，這幾年政府也鼓勵在職或退休人士加入照服行列，補足人力缺口。

黃美淑也說，相關科系的學生可以到日照中心兼差工讀，大四也提供就業實習機會，一學期3至5個月，如果取得證照還有支薪，達到產學合作。此外，長照機構雖不能有醫療行為如看診、開藥，但該機構會彙整長者的就醫資料，一旦發現異狀會立即反映家屬，協助轉介，另外也提供體健、接種疫苗等衛生保健服務，讓健康相對來說較穩定的長輩有好的收托照護。