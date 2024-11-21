美同意升級南韓F-15K「猛擊鷹」（Slam Eagle）戰鬥機隊

南韓打算海砸62億美元（2,020億台幣），要求全面升級F-15K「猛擊鷹」（Slam Eagle）戰鬥機隊，而美國國務院已批准。不過，國務院旗下的國防安全合作局（DSCA）指出，超過2,500萬美元（約8億台幣）的軍售仍需經國會批准。

綜合外電20日報導，與區域其他平台相比，升級後的F-15K將使南韓在空中成為主導者。它的主動電子掃描陣列雷達和先進電戰系統，可與中方殲-16戰機相匹敵，並藉由空優和打擊角色，來與日本的F-35機隊互補。

而升級套件除了96台高速第二代先進顯示核心處理器（ADCP-II）、70具AN/APG-82[v]1「主動電子掃描陣列」（AESA）雷達、70套AN/ALQ-250鷹式被動/主動警告及生存系統（EPAWSS）和70套AN/AAR-57通用飛彈預警系統（CMWS）。其他還包括聯合任務規劃系統、頭盔顯示系統、軟體升級、備件、訓練設備和後勤支援等，以確保南韓空軍的無縫整合和提升戰力。

這項軍售在於加強印太區主要盟友的安全，符合美國的外交政策目標。相關升級將大幅提升南韓因應瞬息萬變威脅的能力，強化空中防禦，並與美軍保持作戰互通性。而南韓已做好整合這些系統的準備，以加強在相關區域發揮穩定力量的角色。

🚨🇺🇲🇰🇷 The US State Department has approved a possible Foreign Military Sale to South Korea of F-15K Slam Eagle upgrades, including 96 ACDP II mission system computers, 70 AN/APG-82(v)1 AESA radars, 70 AN/ALQ-250 EPAWSS EW suites, and 70 AN/AAR-57 CMWS, plus other equipment and… pic.twitter.com/CpH9BDSPJr — Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) November 19, 2024

南韓在2000年代初開始採購F-15K，作為下一代戰機計畫「F-X」的一部分。2002年簽署首份合約，2005年開始初次交付。在計畫第一階段，共訂購了40架F-15K，以取代老舊的F-4D/E機隊。2008年，在F-X第二階段計畫下，再訂購21架F-15K，並於2012年完成交付，南韓共採購了61架F-15K。F-15K專為南韓的作戰需求量身打造，配備了AN/APG-63[v]1雷達、AGM-84「魚叉」反艦飛彈和KEPD 350巡弋飛彈等系統。