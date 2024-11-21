高雄地區受到康芮颱風影響，已成功爭取蘿蔔、紅豆等5項救助項目，經各公所持續查報，後續仍有部分作物植株黃化、葉片及果實損傷及倒伏，市府農業局再次成功爭取食用番茄、南瓜、櫛瓜、龍鬚菜、甘藍、薑、香蕉及水平棚架網室農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部公告高市自11月20日至12月3日止受理農民申報。

勘災小組勘查南瓜田區。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高市農業局表示，高市因颱風影響導致食用番茄植株黃化、開花著果減少；南瓜及櫛瓜果實損傷；龍鬚菜及甘藍葉片損傷；香蕉和薑倒伏，以及農業設施網布毀損，影響農民生計，經各區公所持續查報，市府農業局於11月11日再次會同高雄區農業改良場及農糧署辦理災情確認，成功向中央爭取番茄、薑，每公頃5.1萬；南瓜、櫛瓜、龍鬚菜、甘藍，每公頃4.1萬；香蕉，每公頃8萬及水平棚架網室－塑膠布（網），每0.1公頃4000元，農損現金救助及低利貸款，自11月20日至12月3日止於土地所在區公所受理農民申報。

農業局局長張清榮提醒農友，請市高有種植食用番茄（美濃區、甲仙區、茂林區、杉林區）、南瓜（美濃區、杉林區）、櫛瓜（甲仙區）、龍鬚菜、甘藍、薑、香蕉及搭設水平棚架網室－塑膠布（網）（那瑪夏區）受損損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照。

同時務必於12月3日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。