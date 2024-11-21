新北市板橋區今日（21日）發生一起詐欺案件，朱姓女子遭不肖分子設局詐騙，警方設計引蛇出洞，於交款現場果斷出擊，成功逮捕兩名涉案車手，過程驚險萬分。

新北市板橋區今日（21日）發生一起詐欺案件，朱姓女子遭不肖分子設局詐騙，警方設計引蛇出洞，於交款現場果斷出擊，成功逮捕兩名涉案車手。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

新北市板橋區今日（21日）發生一起詐欺案件，朱姓女子遭不肖分子設局詐騙，警方設計引蛇出洞，於交款現場果斷出擊，成功逮捕兩名涉案車手。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

警方表示，朱姓女子日前加入一個LINE投資群組，被詐騙集團誘以高額投資回報，接連投入數百萬元後，才驚覺受騙並向文聖派出所報案。警方隨即啟動調查，安排朱女假意配合詐騙集團，約定今日中午於板橋莊敬路某巷口交付現金。

12時48分，第一名車手蘇姓男子（33歲，馬來西亞籍）現身取款，當場遭警方逮捕。不久後，警方在附近發現一輛疑似為蘇男接應的自小客車，立刻展開攔截行動。

嫌犯見警方逼近，企圖倒車逃逸，不僅衝撞數輛重機，更加大油門企圖再次突破。警員反應迅速，兩輛巡邏車前後夾擊逼停嫌車，並破窗噴灑辣椒水制伏車內另一名陳姓嫌犯（30歲）。追捕過程中，陳嫌臉部因車窗玻璃割傷，所幸傷勢輕微，經送醫包紮後並無大礙。

警方調查發現，這兩名嫌犯為詐騙集團車手，專門負責詐款取現。案件已依《洗錢防制法》及詐欺罪嫌，將兩人移送新北地檢署偵辦。

警方強調，近期詐欺手法層出不窮，提醒民眾投資需選擇合法平台，切勿輕信來路不明的高額回報，若遇可疑情事，應立即向警方報案，避免成為詐騙集團的下一個目標。