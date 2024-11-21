女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚，育有3個女兒依舊保持極佳身材，工作忙碌的她，也不時抽空更新跳舞影片，相當樂在其中。昨（20日）她發文曬出在家熱舞影片，笑稱是戒酒後第一跳，不只炸出火辣曲線，更成功吸引大批網友目光。

小S在IG發文透露已經戒酒一段時間，「跟酒精鬧翻後的第一支舞：zumba with Katie」，畫面中可見小S身穿黑色U領短版背心，搭配紅色緊身褲，隨著音樂不停扭腰擺臀，表情陶醉認真，在雙手舉起瞬間露出撩人腰身曲線。

小S陶醉熱舞，完美身材曲線全都露。（圖／翻攝自小S IG）

跳到鏡頭前，由上而下拍攝視角，低胸背心炸出傲人事業深溝，與私人老師齊跳性感舞蹈。貼文曝光後，也引發大批網友圍觀留言：「小S真的女明星第一人。維持好身材。又風趣。又會主持。上的了廳堂下得了廚房」、「臉好瘦啊！身材也太辣，根本是少女」、「皮膚身材都超好的」、「狀態真的又上巔峰」。

也有粉絲歪樓笑虧：「跟酒精應該無法鬧翻超過一天吧？」、「感覺不久就會復合」、「真的鬧翻了嗎？回不去了嗎？」，釣出小S本人幽默回應：「已經冷戰一個多月了」、「復合可以，當我們都變成熟，不會過度依賴時」、「發現在一起太久，只有彼此傷害！也許有一天和好，但希望是珍惜、享受跟它在一起的時刻，而不是忘光光，隔天想死」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！