高雄高爾夫球場因農藥汙染及租約問題，本月底將被高雄市政府收回，會員花300萬、500萬元買的球證只能拿回5萬元保證金，引起會員不滿，會員自救會代表今（21）日到高雄地檢署按鈴控告高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫、總經理劉厚鵬涉嫌違反事業場所放排毒物罪，另將提告請求損害賠償。

位在澄湖湖旁的高雄高爾夫球場因未做水土保持、水質夾雜農藥汙染流入澄清湖等問題，將在本月24日停業，高雄市府將回收60公頃的球場，計畫結合既有雙湖公園及澄清湖，打造384公頃的澄清湖大公園，結合休憩、防洪用途，供全體市民使用。

高雄高爾夫俱樂部的會員直到最近才知道經營該球場的高雄高爾夫俱樂部的租約在去年7月到期，沒有告知會員，直到得知球場將停止營業，11月底市府要進行點交，才知道事態嚴重，目前會員、員工已組成自救會要捍衛自身權益。

會員自救會代表21日到高雄地檢署按鈴提告，自救會法務發言人陳君聖表示，俱樂部理事長陳建甫、總經理劉厚鵬等人涉嫌從2022年起在水源區的球場施用毒性農藥，汙染澄清湖水源區，影響市民健康及環境保護，因此自救會決定提告兩人涉嫌觸犯刑法190-1第2項事業場所負責人以他法放排毒物罪，另有關損害會員權益部分將另行提起民事訴訟。

陳君聖指出，俱樂部和市府出現租約紛爭後，還持續招收會員，一般會員球證賣300萬元，基本會員球證500萬元，球場突然要停業，如此影響會員權益的重大決定，未召開會員大會就做出停業決定，至於球證的退費，只答應退還5萬元保證金，令會員損失數百萬元。

自救會也指出，澄清湖球場經營60多年，樹木、草地都維護得很好，是很棒的場地，提供會員打球及基層高爾夫球訓練已有良好基礎，市府實在沒必要將球場收回改做公園綠地，可以要求現有經營的俱樂部針對缺失進行改善，建議市府可以從長計議。