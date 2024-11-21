前南港警分局偵查隊施姓偵查佐，2021年8月，侵占詐欺案54萬8300元贓款，挪為清償賭博欠款，被控貪汙，士林地院21日言詞辯論，施坦承犯罪請求法官給予緩刑機會，希望不用入監服刑，在外工作償還300萬債務，法官語重心長告誡「不要再賭了！」，訂12月19日宣判。

施姓偵查佐現已離職，同時要撫養父親、妻小，辯護人稱，施案發後已將侵占的贓款，主動還給贓物庫，並坦承犯罪。施因一時失慮涉犯刑罰，現在工作沒了，請法官給予2次減刑的機會，宣告2年以下有期徒刑給予緩刑機會。

47歲施偵查佐2021年8月12日，偵辦一起詐欺案，逮捕蔡姓車手等3人，起獲54萬餘元的不法所得，施負責將贓款送至地檢署贓物庫保管。但施男平時染有賭博惡習，數天後，施拿著這些贓款投注、打麻將，贏了繼續賭，輸了就再挪用，3個月內將錢全部賭光。

2022年3月，南港分局發現54萬餘元不法所得，始終沒有繳入贓物庫，追問承辦業務的施，欠積累累的施無力償還，只好向自己相熟的李姓車廠老闆借錢。讓施繳入贓物庫，但南港分局已通報督察室調查，施的補救動作最後還是被拆穿。