新北市淡水河口近年淤積嚴重，使得往返淡水八里之間的藍色公路交通船也受到影響，航行時必須繞道，而市府今年編列預算更達到990萬元，遭議員質疑太貴，要求市府儘速找出原因，交通局長鍾鳴時說明，預算內容包含3個項目，且複雜度高有不同需求。

新北市議會目前正在審查交通局預算，對於淡水河口淤積問題，去年市府已編列100萬元調查原因，今年又編列逾700萬，使得預算合計達到990萬元，遭民進黨議員鄭宇恩質疑太貴，認為淡水河相關分工除了涉及中央與地方之外，還跨交通、水利、漁業等機關，要求市府盡速查出原因。

藍色公路是往來淡水八里的重要交通船，但近年淡水河口淤積嚴重，今年還發生擱淺事件，議員蔡錦賢指出，未來淡江大橋完工會帶動大量觀光人潮，市府若不重視淤積問題，若發生擱淺翻船，後果將不堪設想。

鄭宇恩也表示，有關淤積原因，地方說法眾說紛紜，包含台北港在提外填海造陸、颱風、水庫放水等，但交通局必須去了解，過去清淤效果不佳的原因到底何在。

鍾鳴時，說明由於先前清淤後回淤迅速，因此市府向交通部航港局爭取預算補助，原定爭取5億元預算，但航港局先核定900萬元調查水理、水文，以利後續制定對策，而900萬也包含航道淤積調查、堤岸50公尺漁船航道、碼頭設施改善等項目，各有不同需求且複雜度高。

至於河道淤積愈來愈嚴重，到底屬於自然現象還是其他人為因素，都需要詳細調查，而早期船公司可自行挖砂，不過目前已經禁止；交通船繞道問題，鍾鳴時說，是為了確保航行安全，但市府會依路線增幅補貼油費。

水利局補充，交通部航港局補助辦理「八里淡水間航道淤積改善評估案」，預計明年底完成，主要了解航道清淤後回淤的原因，透過水理分析、模擬與水工模型試驗等方式，研擬後續清淤機制、周期及可用的水利作為及各方案所需經費。