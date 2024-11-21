世界棒球錦標賽中華隊晉級4強前進日本東京，北市體育局21日宣布，將在23、24日北市府1樓中庭架設大螢幕，直播中日大戰及最終決賽，現場也將有味全龍隊啦啦隊、2025年雙北世界壯年運動會吉祥物「壯寶」與北市府吉祥物「熊讚」，號召全台球迷一同隔空應援，為中華隊送上應援力量與遙遠祝福，共同見證台灣棒球的輝煌時刻。

體育局表示，12強賽中華隊接連擊敗韓國、多明尼加、澳洲、古巴等世界一級棒球強權，以4勝1負佳績成功進軍東京，締造台灣史上最佳成績，令全台沈醉在勝利的光榮與狂熱，賽事期間球迷們展現的「台式應援」也令外敵為之震動膽寒，堪稱中華隊賽場上最強第十人。

體育局長王泓翔說，為延續這股氣勢、集氣助力遠征東京的中華隊再創佳績，將於本周六、日在北市府1樓大廳架設250吋的LED大螢幕，並由市長蔣萬安與味全龍應援團「兆亨」、啦啦隊「小龍女」，率壯寶、熊讚與所有球迷共同重現在台北大巨蛋嘶吼吶喊的加油氣勢，讓北市府化身為第二主場，獻上遙遠祝福。

王泓翔表示，將在賽前1個半小時開放入場，現場也會免費發放限量加油棒、小國旗及國旗紋身貼紙等應援小物，歡迎所有球迷一同來為台灣健兒們加油吶喊、目標金盃登頂世界第一。

王泓翔補充，23日晚間6時開打的中日大戰將於下午4時30分開放入場，當天將有小龍女啦啦隊女孩琪琪、馬妹、蘿拉、心璇到場與球迷們一同應援；而視中華隊賽況於11月24日現場直播上午11時季軍戰或晚間6時的冠軍戰，賽前1個半小時開放入場，並有小龍女啦啦隊女孩琪琪、賴可、星岑、芮妮接力為中華隊加油。