市場21日傳出，星巴克（Starbucks）新上任的行政總裁Brian Niccol正考慮出售其中國市場業務，包括出售股權的可能性，可能採取引入合作夥伴等方案。而星巴克已非正式地評估了潛在投資者的興趣，其中包括中國國內的私募股權公司。

對此，星巴克全球發言人21日稍晚表示，星巴克全心全意致力於中國業務、夥伴（員工）以及在中國市場的長遠發展。正如在第四季度財報電話會議上所說的那樣，公司正在花時間更深入地瞭解其在中國的業務運營以及市場競爭環境，「我們正在努力尋找最佳的增長途徑，其中包括探索戰略合作夥伴關係」。

綜合外媒21日報導，Brian Niccol與其顧問討論如何發展中國業務，提出的方案包括出售股份、或引入當地的合作夥伴。報導稱，星巴克面臨來自維權人士Elliott Investment Management的壓力，該公司希望星巴克承諾審視其在中國業務的發展。

Brian Niccol上個月對分析師表示，正努力了解該公司在中國的業務，並指出競爭環境似乎「極端」(extreme)，宏觀環境「艱難」(tough)，有需要研究如何擴大市場的方法，以及探索有助其長期發展的策略合作夥伴。

資料顯示，星巴克於1999年進軍中國市場，首家店位於北京。截至2024年9月底，星巴克在中國共有7,596家門市，約佔全球總數的19％，惟上季中國門店銷售額下降14％。