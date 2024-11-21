西班牙名導佩卓阿莫多瓦今年跌破眾人眼鏡，首度跨洋拍攝英語長片《隔壁的房間》，該片邀集奧斯卡得主茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓同台飆戲，讓本來要為了跟導演合作而去學西班牙文的蒂妲史雲頓鬆了口氣，直呼「美夢成真！」。

蒂妲史雲頓還加碼爆料：「導演問我覺得誰適合飾演瑪莎，當時茱莉安摩爾的臉立刻浮現在我腦海；我們同時發電子郵件給對方，信中講的竟是同一個名字，彼此都嚇一大跳！」。電影在兩位演技派影后的加持下，一舉獲得今年威尼斯影展最佳影片金獅獎榮耀。

本片是導演阿莫多瓦首次拍攝英語長片，他表示，自己英文不好，一開始沒有信心，直到近年有了拍攝兩次英語短片的經驗，才說服自己挑戰用不熟悉的語言來拍電影。有趣的是，蒂妲史雲頓多年前想與導演合作，卻篤定阿莫多瓦不可能拍英語片，因此自告奮勇向導演毛遂自薦：「我會學好西班牙語，或是幫我安排沒有台詞的腳色」，沒想到這次竟獲邀參與《隔壁的房間》，全程都用她最熟悉的英文演出，可說是美夢成真。

《隔壁的房間》也是導演阿莫多瓦第一次與奧斯卡影后茱莉安摩爾合作，他坦言，「蒂妲史雲頓的台詞很多，而茱莉安則一直聆聽，她的表演很不容易，但你可以從她的眼神中，感受到她給對方的回應」。而茱莉安摩爾則笑說她一讀完劇本就愛上這個角色，她表示，「大部分電影不會去刻劃女性友誼，就算有也是家庭關係或情侶關係，但這部講的是日常友情，兩位女主角都將彼此的勇氣傳達給對方，這個故事非常打動我」。

《隔壁的房間》故事描述英格麗(茱莉安摩爾 飾)與瑪莎(蒂妲史雲頓 飾)年輕時是好朋友，兩人曾在同一家雜誌社工作；後來她們失去聯絡，但卻在某種極端卻動人的情況下重逢，並重拾過去的友誼。 電影透過兩位主角的生命故事，深刻探討友誼、生命及自我選擇的議題。雖然片中提及生死、生態環境、政治等議題，但導演阿莫多瓦也希望透過本片傳達「樂觀是對抗的最佳方式」，期待為觀眾帶來滿滿正能量。

《隔壁的房間》將於11月29日在台上映。