綠鬣蜥大舉入侵南台灣，最近傳出據點逐漸北移，農業部長農業部長陳駿季日前承諾中央將籌組專案處理小組，統整各縣市合力圍堵，另外也會醞釀提高移除費用，對此農業部林業及自然保育署預計明(22)日邀集相關縣市政府共同研商；林保署副署長廖一光表示，明日會針對移除費用的挹注策略跟移除方法與各地方政府討論，務必讓綠鬣蜥族群數量有效下降。

林業及自然保育署表示，將統籌推動外來入侵種移除，將與地方政府共同成立「綠鬣蜥移除聯合小組」（暫），定期召開會議，檢討執行成效並對外發布移除成果，而22日會議將就移除工具、重點區域、執行方式、經費，與地方政府進一步討論，防止綠鬣蜥擴散。

林業保育署指出說明，雖然有民眾表示應該讓更多熱心人士投入綠鬣蜥移除，但綠鬣蜥生性警覺，未事先熟悉綠鬣蜥習性與生態，光憑熱誠投入，只會造成其對人員的接近更加敏感，徒增移除困難度。因而雖然鼓勵縣市政府納入志工協助移除，但不論是志工、個人或廠商，只要是執行移除工作的人員，都必須接受專業訓練後發給工作證，始能投入移除。

針對「綠鬣蜥移除獎勵金將提高」，林業保育署解釋，地方政府編列的是移除費用，並非獎勵金，且研議中的提高費用，是希望針對已達性成熟的雌性綠鬣蜥加強移除力道，有效壓制族群擴張，至於提高額度將與相關地方政府研商後決定，但絕不會調高到讓飼養繁殖繳交有利可圖的額度，因此不至於導致網傳「提高移除費用將造成民眾刻意養殖賺取費用」的疑慮。

林業保育署說明，農業部早已在2020年9月依《野生動物保育法》公告綠鬣蜥為有危害生態之虞的非我國原生物種，禁止輸出入及飼養繁殖及買賣，也要求地方政府追蹤飼養情形，呼籲民眾勿私養繁殖，以免觸法。

林業保育署強調，從埃及聖䴉能在短短3年內移除1萬8000餘隻、剩餘不到50隻的經驗顯示，熟悉物種的習性，擬定有效的策略，採用正確的方法與適切的工具，持續而不間斷的移除，才是能讓綠鬣蜥族群有效降低的不二法門。