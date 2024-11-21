藝人大根日前遭爆料未婚生子，而且女友是一名小有名氣的空姐，針對傳聞，大根出面澄清，並反控女星小優是爆料者，小優則急忙發文否認，並感嘆自已「水逆到不行」。對此，經常評論時事的網紅陳沂發文分享看法，並奉勸不要跟不紅的人做朋友。

藝人大根遭週刊爆料感情狀態，對此，陳沂在臉書PO文，先虧「通告藝人大根疑似未婚生子，都可以是週刊頭條了！這應該是大根演藝生涯最高光的時刻吧～」，至於大根稱這個玩笑是他不想去聚會的推託之詞，只有跟小優說過，所以懷疑是對方跟媒體爆料，陳沂坦言整件事是挺無聊的，「但，演藝圈確實一堆藝人會拿朋友的料跟媒體套交情」。

陳沂發文稱不要跟不紅的人做朋友。（圖／翻攝自陳沂 IG）

陳沂更提醒，「所以不要跟不紅的人做朋友！或是老闆本身就是大嘴巴的那種」，陳沂也在留言區加碼爆料小優，表示對方是她朋友的朋友，有次約要一起上舞蹈課，但等到他們到現場，課都已經開始了，小優才打電話說不能來。讓陳沂不滿表示：「從此對她印象很差，覺得有夠不負責任，不知道通告藝人是不是都這樣？」

陳沂加碼爆料曾被小優放鴿子。（圖／翻攝自陳沂 IG）

貼文一出，有網友留言表示：「她超沒觀眾緣，不知道為什麼每次上節目都眼神飄移，很想叫她坐好，好好聊天欸。」陳沂則回覆：「我後來上益智節目跟她同場，一直搶話講一堆不好笑的無聊故事。通告藝人看來生存很困難，不這樣沒有畫面。」