歌手孫賀演唱「大海」等歌曲。（王志偉攝）

旺旺集團董事長蔡衍明推廣尊老、敬老，號召藝人、歌手巡迴各地舉辦公益演唱會，蔡衍明愛心基金會今天下午2時前往花蓮縣瑞穗鄉公所演藝廳開唱，帶給當地2百多位長者歡樂，長輩仿佛回到年輕年代，感受滿滿幸福感。

歌手夏禕帶來「夜上海」等歌曲。（王志偉攝）

歌手張祐瑄演唱「瀟灑走一迴」等歌曲。（王志偉攝）

「找回爺奶的幸福感公益演唱會」，由資深藝人馬妞擔任主持人，演出卡司陣容堅強，依序登台的有孫賀、夏禕、張祐瑄、康雅嵐、陳凱倫，國台語與組曲開唱；孫賀先帶來「青藏高原」，高亢的歌聲炒熱氣氛，張祐瑄「瀟灑走一回」，搭配柔軟美妙的身段，讓人看得目不轉睛，陳凱倫走下台跟長輩合唱，讓爺奶拍紅了手掌，讓長輩聽到欲罷不能，高喊「讚」、「再一首」！

歌手康雅嵐與蔡衍明基金會主任周哲仁合唱，帶動氣氛。（王志偉攝）

馬妞帶動現場氣氛，她說首次來到瑞穗，早已聽聞當地好山好水，牛乳、紅茶更是知名，要大家趕緊到瑞穗旅遊，也不忘推銷瑞穗名產。同時提到，旺旺集團長期推動敬老、尊老孝親活動，蔡衍明董事長熱愛台灣這塊土地的心有目共睹。

歌手陳凱倫與台下長輩合唱。（王志偉攝）

瑞穗鄉長吳萬德歡迎大家來瑞穗，開玩笑說演唱者都是阿公阿嬤（爺奶公益演唱會）逗得大家開心大笑。他表示，來聽演唱會年紀都較大，讓鄉鎮長者歡樂，很感蔡衍明愛心基金會下鄉帶來歡樂。

縣議員鐘素政到場關心長輩，謝謝藝人帶來懷念經典老歌，與長者一起進入時光迴廊，找回往日情懷，花蓮縣政府、立委傅崐萁服務處皆派員到場與長輩同歡。

蔡衍明基金會主任周哲仁指出，旺旺集團蔡衍明基金會秉持董事長蔡衍明「孝順成為習慣、奉獻成為榮耀」理念，向大眾及各大學傳達只要每個人在家孝順父母、敬重長輩，就能服務貢獻為社會，社會就會安定和諧。