輝達第三季營收達350.8億美元，較去年同期成長94%，超越市場預期的331.6億美元；調整後每股盈餘為0.81美元，優於預期的0.75美元。其中，數據中心業務收入達308億美元，年增112%，成為主要成長驅動力。輝達財務長Colette Kress指出，儘管新舊產品系列在供應上面臨挑戰，但H200晶片出貨量持續顯著成長，未來隨著Blackwell系列的供應改善，公司營收成長將更加穩固。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，輝達正處於產品更新的重要階段，Blackwell系列晶片需求強勁，預期明年第二季將超越前一代Hopper系列，帶來營收「黃金交叉」。此外，Blackwell良率逐步提升，配合AI應用的普及，預期輝達的晶片出貨將滿足多樣化AI場景的需求，包括AI模型訓練、微調及實際部署。

楊士醇分析，AI應用的快速發展將帶動未來數年對AI晶片的高度需求，數據中心的成長動能亦將延續。加上機器學習、雲端運算等應用加速滲透，輝達具備長期成長潛力，股價今年有望再創新高。整體而言，儘管輝達財報未完全滿足市場的高標準，但其營運基礎穩健，並將受惠於新舊產品交替效應與AI需求增長，未來發展仍備受期待。