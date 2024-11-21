世界棒球12強的B組預賽，日前分別在天母棒球場、台北大巨蛋開打，為了吸引票房，台灣主辦單位也派出啦啦隊到天母球場為大家應援，即便下著大雨，仍感動無數海外球迷。就有網友拍下場邊啦啦隊的認真模樣，直呼：「能不好好支持她嗎？」

日前，一名網友@satoshiwings在個人Threads上分享一段影片。可以看見頭戴蝴蝶結的啦啦隊短髮女孩，明明還沒上場表演，卻在舞台下努力練習，小小揮舞著雙手、拍手、擊掌等，不斷複習接下來的表演，神情相當認真。

雖然天氣不是太好，但這名啦啦隊不畏風雨寒冷，坐在位置上的敬業舉動，剛好被原PO通通拍了下來，不禁感動直呼：「No醬真的是我認識最認真的女孩之一，很多次都能看到在要上場表演前還是會再確認一次等等的舞蹈！又可愛又努力，能不好好支持她嗎？」

希美為這次12強賽事，受邀到天母場次應援。（圖／希美IG）

原來這位認真的啦啦隊，是來自日本的女孩希美，與好友千紘在今年年初雙雙來到台灣發展，並成為統一獅啦啦隊Uni Girl的一員，也為團隊注入甜美又活潑的日系風格，人氣大幅上升，紛紛敲碗明年能繼續在台灣應援。大家紛紛留言，「希望明年繼續看到他待在我喵」、「No醬Chi醬要一起支持」、「全力要支持no醬~」。