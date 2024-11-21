烏方宣稱俄方21日朝烏克蘭第聶伯羅發射洲際彈道飛彈。

（17:48更新--飛彈型號、俄方態度、美方是否示警）俄烏戰爭已打了超過1000天，烏克蘭日前獲得美方允許使用長程飛彈。攻擊俄羅斯領土之後惹惱莫斯科，俄方誓言會採取相應程度手段回敬。烏克蘭空軍周四（21日）表示，當天上午俄方朝烏克蘭發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。路透社周四報導，這是雙方開戰以來俄軍首度使用如此強大的長程飛彈。據俄媒、烏媒報導，這枚洲際彈道飛彈可能是RS-26「邊界」。俄方尚未回應此事。

基輔軍方釋放這則消息之前，烏軍本周先後首度使用美製陸軍戰術飛彈（ATACMS）、英國暴風影飛彈（Storm Shadow）打擊俄羅斯領土的特定標的。烏克蘭空軍說，周四俄方攻擊的是烏克蘭中部大城第聶伯羅（Dnipro）的企業與關鍵基礎設施。這枚洲際彈道飛彈攻擊目標為何、是否造成任何損害，烏軍聲明並未詳述。

🇷🇺🇺🇦 - The moment the alleged "ICBM" struck Dnepr.



ICBM stands for Intercontinental Ballistic Missile, a type of long-range missile designed to deliver nuclear or conventional warheads over vast distances. Russia wouldn´t waste them on Ukraine.



New weapon? Maybe.

Take… pic.twitter.com/kkZqYrqPR7 — Zlatti71 (@Zlatti_71) November 21, 2024

🇷🇺🇺🇦 ¿Qué tipo de misil o misiles, fueron lanzados esta noche contra el área de Dnipro?



Presumiblemente, esto es lo que llegó temprano en la mañana al Dnieper desde la región de Astracán: el RS-26 "Rubezh"



RS-26 "Rubezh" es un proyecto ruso de un sistema móvil de misiles… pic.twitter.com/UlyKszcE9j — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) November 21, 2024

洲際彈道飛彈射程遠達好幾千公里，可搭載核彈頭或一般彈頭。烏克蘭空防部隊稱，針對俄方這波攻擊，烏方擊落了6枚Kh-101巡弋飛彈，並特別提及「一枚洲際彈道飛彈從俄羅斯聯邦南部阿斯特拉罕州（Astrakhan）發射」，但未提及這枚洲際飛彈的款式型號。阿斯特拉罕州位於裏海沿岸。

英國《電訊報》引述俄羅斯媒體此前報導，俄方正準備從阿斯特拉罕州某個地點發射RS-26「邊界」（Rubezh）飛彈。西方國家專家說，RS-26此前未在俄烏戰爭使用，飛行速度是音速5倍，烏軍使用美國提供的愛國者飛彈系統也不易擊落。路透稍晚引述《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）報導，匿名消息人士稱，這枚ICBM就是RS-26邊界飛彈。美國「武器管制協會」（Arms Control Association）資料稱，RS-26射程5800公里。

The #ICBM launched by #Russia at #Ukraine today was a RS-26 “Rubezh.”



It was First tested in 2012 and has a range of more than 6000KM. It can carry multiple independently targetable Warheads as well.#News #UkraineRussianWar #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/UsbGUEOPfB — Bristerian (@Bristerian1) November 21, 2024

烏克蘭媒體United24報導，俄羅斯當天也從位於莫斯科東南方的坦波夫州（Tambov）出動一架米格31（MiG-31）戰鬥機朝烏克蘭發射1枚「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈，另以圖95MS（Tu-95MS）戰略轟炸機發射7枚Kh101巡弋飛彈，其中6枚由烏軍截擊。第聶伯羅市市長通報，俄方這波攻擊毀損當地一處身障者復健中心建物，破壞了鍋爐房，窗戶粉碎。烏克蘭空軍表示，俄方發射的其他飛彈並未造成重大災損。第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（Serhiy Lysak）說，第聶伯羅市一家工業業者廠房受損起火，2人受傷。

United24報導，先前有報導稱，俄方在這場歷時已有33個月的戰爭之中，向烏克蘭發射的飛彈超過1萬枚，出動1.3萬餘架無人機攻擊，花費超過170億美元。

烏克蘭最大盟友美國是否掌握這項戰事重大生級？烏克蘭國防顧問業者「防務快報」（Defense Express）表示，美方是否就俄方發射ICBM與發射方向提出警告是問題所在，因為這是防止觸發彈道飛彈預警系統、防止發射彈道飛彈回擊的先決條件。烏克蘭參謀總部發言人表示尚未接獲任何訊息，俄羅斯也沒有立即證實這起攻擊。美國大使館周三（20日）宣稱接獲基輔恐有「重大空襲」威脅而關閉，之後又表示周四會重新開放。