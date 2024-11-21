「謝謝阿姨！」國際扶輪3510地區高雄木棉扶輪社及友社，21日在感恩節前來到伊甸基金會旗山早療中心，大手牽小手進行感恩節手作活動，製作愛心小卡裝置感恩樹，慢飛天使用歌聲、笑聲、感恩的話，向長期支持愛護他們的叔叔阿姨表達感恩，場面十分溫馨。

高雄木棉扶輪社及其他友社、慢飛天使及家長一起發揮巧思，彩繪星星和愛心形狀的卡片，黏上亮晶晶彩色亮片，大手牽小手將卡片懸掛在大樹上，在徐徐微風中度過一個溫馨的感恩佳節。有的幼童肢體障礙而行動不便，但阿姨們抱著幼童一起懸掛卡片，孩子獻上擁抱，場面令人感動。

伊甸基金會自1994年開始推動發展遲緩兒早期療育服務，平均每年服務約2萬5000名慢飛天使及其家庭，不讓孩子因為資源的落後，喪失健康成長的機會，透過早期療育看見慢飛天使的進步，可以自己吃飯、放手走路、到開口出聲，每一個成長瞬間都是驚喜。

國際扶輪3510地區高雄木棉扶輪社社長李依珊說，木棉扶輪社連續12年支持伊甸早期療育服務，今偕同13個友社蒞臨旗山早療中心捐贈15萬元，舉辦捐贈儀式，並陪伴慢飛天使共度感恩節，由旗山早療中心主任謝亞芳代表接受捐贈支票，伊甸也致贈感謝狀給各個扶輪社，感謝扶輪社友看見孩子的需要，將資源帶到偏鄉各個角落。