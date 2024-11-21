八寶圳取水口土堤坡今年受颱風影響遭風雨沖毀，目前已搶修正常供水。（農水署台中管理處提供／李京昇苗栗傳真）

立委何欣純希望能在2026汛期前完工。（李京昇攝）

台中八寶圳取水口是台中地區重要的農業灌溉渠道，供應石岡、豐原等地區1.2萬農民灌溉用水，但八寶圳取水口土堤坡今年受颱風影響遭風雨沖毀，目前已搶修正常供水，立委何欣純則再爭取5000萬元推動全面改善，她21日與農水署、水利署等單位協商，盼半年內展開施工，以最快效率供農民穩定用水。

農水署簡報指出，八寶圳為台中地區重要的農業灌溉渠道，自大甲溪取水後供應石岡、豐原、潭子、北屯、太平等地區，八寶圳灌溉現況面積約1100公頃，長度約為26公里，受益農民約為1萬2000人，沿線農業種植類別以水稻、梨子為大宗作物，另有蔬菜、果樹、竹筍等作物。

立法委員何欣純(21)日下午邀請農業部農水署、經濟部水利署、台電大甲溪發電廠等單位對八寶圳取水口工程設施進行研商，立法委員蔡其昌山城服務處主任詹智翔及石岡區九房里里長張鴻斌也一同出席與會，

何欣純表示，八寶圳今年受數個颱風影響，取水口土堤不時被上游及風雨沖毀，現況已搶修完成恢復正常取水，而取水全面改善工程，經研商後可望在規畫設計階段同步行政送審，最快能在明年中招標開工，拼半年時間施工，以最快效率供1萬餘名農民穩定用水。

何欣純說，八寶圳取水工程未來施工將涉及水利署常年執行大甲溪浚渫作業及台電大甲溪發電廠有無發電降降載問題，今研商協調在於取水口能不能順利穩定供水對農民來說十分重要，而本月月初農業部長陳駿季親來會勘此案，除在工程經費上全力支持以外，也表示希望農水署能夠加快腳步早日開工。

台電公司表示，未來取水工程施工配合沒有問題，機組降載不影響供電；經濟部水利署表示，取水與河防一樣重要，而改善溪底工程建議可參考改制前農田水利會相關經驗。

何欣純表示，農灌用水只有一個重點就是穩定提供，依農水署資料目前研究計畫已準備就緒，盼接下來調查規劃及細部設計同步加速作業，另河川公地送審部分研商後經濟部所屬機關表示將全力配合，取水改善工程全案可望最快2025年8月開始動工，比計畫期程2025年底再早4個月，後續半年施工期間能落在2026汛期前完工，以最快效率給12000名農民安心。。