雲林地檢署與雲林縣警局為打擊詐欺犯罪，成立「可疑帳戶預警中心」，從源頭管控金融帳戶、截斷詐欺集團的金流命脈，21日在縣警局舉辦「可疑帳戶預警中心聯繫會議」，檢察官只要認為帳戶可疑，即使沒有被害人報案，也可在第一時間介入調查，即時鎖住帳戶資金，進一步主動守護民眾財產。

聯繫會議由雲林地檢署檢察長戴文亮、警察局副局長陳瑞金共同主持，高檢署台南分署檢察長黃玉垣指導，主任檢察官黃立夫、刑大大隊長楊承璋、國泰世華商業銀行、台灣銀行、第一銀行、中華郵政等100多人與會，共同透過帳戶預警機制，阻斷詐欺集團的金流命脈。

與會者提出相關建議，檢警全力防詐，但詐欺集團也「與時俱進」，提領現金容易被注意，詐欺集團便要求被害人利用黃金存摺買黃金，再領出實體黃金交給車手。還有很多異常金流情況，被害人被詐欺集團洗腦，根本不願報警。透過檢察官即時鎖住帳戶金流或貴重物品，可有效減少民眾損失。

戴文亮表示，近年來電信詐欺犯罪已成民怨之首，依據內政部統計，今年10月，單日通報詐欺財損金額均達上億元，造成許多被害人傾家蕩產、生活陷於絕境。立法院今年通過打詐四法，不僅可作為執法機關溯源懲詐偵辦利器，也給行政機關更多法源依據，讓行政機關、私人企業一起加入，從源頭防詐。

雲林縣警察局表示，雲林警方1月至10月與金融機構、超商合作，成功攔阻民眾遭詐騙的金額高達1億6803萬8110元，以往須有被害人警方才能偵辦詐欺案，現在檢方、警方、金融機構3方合作，從銀行、郵局等金流源頭下手，發現有異時，不需要被害人報案，即可請檢察官即時介入，第一時間鎖住詐欺集團金流。