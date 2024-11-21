轎車停在路邊被天空掉下的物品砸到，這是常常有的事情，但是從天空掉下來一隻齊天大聖，把停在路邊的轎車天窗直接撞破，然後竟然裝作沒事就逃離現場，轎車車主表示，沒有看到監視器，還真的不敢相信車子居然是被這樣破壞的，最終只能自己找維修廠修理，花錢消災了。

而這起天降猴子的神奇事件，就發生在印度的街道上，從監視器畫面可以看到，這輛轎車停在路邊，突然一隻猴子就從空中掉下來，不偏不倚的就砸在車子的天窗上，天窗直接撞破，原本以為這隻猴子會因此重傷，沒想到牠馬上就爬出來，然後跳到街道上，感覺沒有受傷的揚長而去。

而印度這名車主，因為這起事件，造成天窗整片爆裂毀損，報警維修後會向保險公司請求賠償，但理由是遭猴子砸壞，不知道保險公司是否會理賠，這反而引起網友的熱議。

而網友們看到這段監視器畫面，紛紛留言表示：「印度不止人強，連猴子都無敵了」、「小心高空落猴」、「齊天大聖從天而降」、「這不是人禍，是猴禍」、「撞破後竟然就這樣逃離現場」、「這算肇事逃逸嗎？」、「這隻猴子好大隻」、「野生的就是強壯」。