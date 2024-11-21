對於許多人來說，「吃」是人生最大樂趣之一，因為人類天生就能從食物中獲得快樂！美國治療師暨營養師Aleta Storch指出，從生理上來說，吃美食可從口腔及大腦中獲得快樂，原因在於大腦會釋放感覺良好的『多巴胺』激素，還能減少暴飲暴食的可能，好處多多。

「多巴胺」在人體中扮演著重要的關鍵角色，因為它被稱作『快樂激素』；若此激素正常運作，其中一項好處是讓人們產生幸福感和平靜感，減少壓力及焦慮。根據2011年的一份研究顯示，肥胖者可能存在多巴胺敏感性紊亂，導致他們為了獲得足夠的快樂而過度進食；然而，當大腦化學反應正常運作時，人們對食物的享受可以帶來生理上的好處。

Aleta Storch表示，當我們的用餐體驗是愉快且放鬆時，神經系統會進入休息和消化模式，讓身體可以充分地分解及吸收食物中的營養，還能提升滿足感，甚至減少暴飲暴食的可能。因此，「享受」美食很重要，以下5種進食方式可以讓你的進食更幸福。

1、 與朋友聚餐增進社交連結

雖然一個人吃飯既放鬆又自在，但根據2015年泰國的一項社區研究指出，與他人共享餐點，更能提升幸福感。

2、 特定狀況的美食助提升身心靈舒適感

營養師和認證直覺飲食顧問 Sarah Gold Anzlovar指出，有時食物可以為艱難的日子提供慰藉，但有些人卻視為這是情緒性飲食，其實不然。生病時喝一碗熱湯，或是失戀時吃一道可口的甜點，這些刻意的美食安排可以振奮精神和撫慰身心，益處很多。

3、 撕下飲食標籤

Aleta Storch表示，有些人將高熱量、高脂肪的食物與疾病畫上等號，因而拒絕食用，但當所有食物沒有規則限制，且在身體健康的狀態下適量攝取，反而會為人們帶來心理層面的自由，身體也能夠吸收需要的營養。

4、 接受愉悅進食、拒絕情緒化進食

Sarah Gold Anzlovar表示，情緒化進食指的是人們被正面或負面情緒左右，進而選擇食物；愉悅進食是將專注力放在食物本身，特別為了享受食物的味道及口感而去選擇，例如在蘋果園裡吃一顆蘋果。唯有愉悅進食時，人們才能與食物連結，從中獲得享受。

5、 快樂與營養並存

Aleta Storch建議，當你在烹飪時，可以加熱一塊布朗尼，或是在沙拉裡扔一塊乳酪，又或是在燕麥中加入更多牛奶，這些小舉動可以讓你的用餐體驗從「嗯」變成「哇」！

以後用餐結束後，可以捫心自問「這頓餐點為自己帶來了多少快樂？」，透過享受美食獲得的愉悅感多寡，讓你的下一頓餐點吃得更健康、更幸福！