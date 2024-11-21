勞動部勞發署公務員霸凌輕生案，分署長謝宜容施壓錄音檔曝光，引發全國民眾關注，近日不少政府單位陸續爆出霸凌情事，有公務員發起網路投票，以「你的機關有類似謝宜容的長官嗎？」為題，吸引逾1500人投票，結果超過5成投票者坦言有遇過謝宜容們。

一名公務員昨（20）日在Dcard公職板發起投票活動，表示隨著錄音檔陸續被流出，大家才知道北分署有多誇張，自己在中央四級機關，目前遇過的長官還沒有那麼離譜的，好奇大家的機關有沒有類似謝宜容的長官？

近日有公務員在Dcard公職板發起投票活動，結果54%投票者自認機關內有類似謝宜容的長官。（翻攝Dcard）

投票活動共吸引1586人參與，結果54%投票者表示「機關內有類似謝宜容的長官」，17%投票者表示「沒有」，另外29%則選擇「不知道」。

不少公職人員也留言，「你沒有不代表別人沒有，說實在的這種人警界真的一堆」、「我也覺得真的還好，蠻平和的，警界飆三字經的在這年代也都還是有」、「在非警界的機關遇過每天上班一定要找下屬開罵，又故意找下屬開刀的主管」、「食藥署藥品組某科女技正，會對新人公然咆哮（老的或正職好像就比較少），完全依自己情緒行事」、「我在某直轄市公所任職，49位公務員（未補滿）今年就被首長逼走了10幾個，還有人直接離職」。

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