財政部表示，去年112年度簽約件數及民投金額，促參法49件、簽約金額329億元，其他法令28件、金額1196億元，廣義民參達1526億元、共77件。截止今年10月底，促參法共有58件、簽約金額378億元，其他法令45件、金額765億元，廣義民參共103件達1143億元。

113年已簽約前10大促參案，以「桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案」民投金額114.51億元最高，約為115億元，次高為「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」69.81億元，隨後依序為台北市政府徵求民間自行規畫申請參與投資生態主題園區及周邊停車場案(BOT/OT)、宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案、民間參與高速公路電子收費系統增改修建營運案、高雄市灣市38市場用地興建營運移轉(BOT)案、高雄市鼓山區長期照顧服務園區案ROT+BOT案、高雄市市4市場用地興建營運移轉案、台中市大里區市七及廣二用地合併開發BOT案、苗栗縣公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案(BOT+OT)。

113年已簽約前10大其他法令案，以高雄市左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地公辦都新案153.92億元最多，其次為高雄市大眾捷運系統橋線O13站土地開發案的71.85億元，隨後依序為高雄市大眾捷運系統黃線Y10站土地開發案、新北市永和新生地(大陳地區)更新單元4範圍都市更新案、高雄市左營區機關用地(機20)單元1、2土地都市更新事業案(單元2)、高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案、捷運三鶯線台北大學站捷運開發案、高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案、高雄捷運岡山路竹延伸線RK1站土地開發案(西基地)、捷運三鶯線媽祖田站捷運開發案。上述案件多以都市更新、捷運開發為主。

113年仍在議約中促參案，包括高雄市三民區全民運動館營運移轉案、國防醫學院三軍總醫院太平間增改修建和營運移轉(ROT)案等，議約中共12件，預計民投金額為38.61億元。財政部表示，目前各機關還在努力，議約中預估達38億元左右，但尚未確定年底前是否簽約。

另為表揚優良促參案件，財政部訂於11月29日下周五下午2時在華南銀行總行舉行「第22屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」。本屆金擘獎共有23件報名參獎，選出政府團隊獎優等獎3件及佳等獎3件，另民間團隊獎優等獎4件及佳等獎1件，還有1件創新獎及3件公益獎等附加獎，其中台南市政府獲3項獎項為最大贏家。