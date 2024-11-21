周四泛歐Stoxx 600指數早段暫跌0.18%，為499.87點。隨著俄烏衝突的不斷加大，以及川普當選的政策不確定性，該基準指數正走上連五跌路途。

避險的黃金和瑞士法朗上漲；美元則受到壓抑，因為人們預期川普政策將帶來通膨問題，美國降息幅度會較小。

輝達在盤後的下跌，受此影響，晶片製造相關的艾司摩爾(ASML)、英飛凌、ASM國際(ASM International)皆下跌。輝達預計第四季營收成長將來到近七季最慢速。

法國半導體材料供應商Soitec公布半年業績，股價飆升14%，減緩了科技股的跌勢。

此外，零售股、汽車股、個人和家庭用品股皆下跌在近1%。

德國票務和娛樂現場公司CTS Eventim公布最近九個月的業績，股價跌8%。

體育用品零售商JD Sports大跌13%，稍早該公司警告，年度獲利將在財測區間的下端。