台北市南京東路二段一處新建工地，21日下午2點多發生一起工安意外，1名59歲焊接工人於B3層鋼樑上焊接時，不慎摔至約4到5公尺的地面，警消獲報立刻到場架設吊掛救援器材，所幸工人意識清醒、暫無生命危險送醫治療，台北市勞動檢查處已派人員到現場釐清案情，且勒令工地停止施工，若有違反建築法相關規定，會依法查處。

對於此次工安職災意外事件，台北市建築管理工程處回應，該工地領有建造執照，目前施工進度為第3次開挖及第3次支撐，工人為不慎掉落，目前意識清楚、無明顯外傷，已送至醫院急診室觀察。