vivo推出全新vivo X200旗艦系列，搭載聯發科技天璣9400處理器，其中X200 Pro搭載蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，錄影有30倍數位焦段、拍照則達100倍數位變焦，號稱新一代演唱會神機。品牌在發表會上直接宣布新用戶購機免抽就可獲得MAYDAY ＃5525 LIVE TOUR五月天「回到那一天」25周年演唱會新年特別版門票（一般版）。

vivo X200推出海洋之心（左起）、極光綠、白月光、辰夜黑共4色。（古明弘攝）

X200 Pro搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭，配備浮動潛望鏡組設計，其1／1.4吋超大感光元件，結合蔡司APO的頂尖色差控制，確保畫質超凡清晰、色彩精準自然。在焦段設計上，全新135mm焦段的加入，讓影像涵蓋更多拍攝場景。此外，長焦夜景模式，利用超大底感測器與先進的超分辨率演算法重構畫面，結合蔡司頂尖光學調校與T＊鍍膜技術，並搭載全新SONY LYT-818感光元件，確保色彩呈現精準自然。

針對演唱會、球賽等遠距場合，X200 Pro的長焦鏡頭，透過30倍錄影放大倍率與自主開發的超分辨率演算法，精確增強畫面細節與輪廓，放大也超清晰。此外，X200 Pro配備專為舞台優化的長焦功能，智能調節舞台影調與曝光，讓對焦更加精準。此外，長焦望遠功能結合2億畫素與100X變焦能力，提供強大的畫面重構效果。

此外，X200 Pro更搭載vivo自研影像晶片V3＋，支援4K 60fps全焦段10bit Log錄影、4K 120fps慢動作、4k 60fps HDR杜比視界，並優化逆光拍攝。vivo X200系列也搭載全新升級的Gemini助手，提供多樣化的AI應用，包括「AI錄音速記」、「AI圈定即搜」、「AI文字擷取」、「AI通話翻譯」等功能。

新推出的vivo X200推出極光綠、海洋之心、白月光、辰夜黑共4色，建議售價2萬9990元；vivo X200 Pro則推出鈦灰、辰夜黑兩色，建議售價3萬7990元。新用戶參加體驗店預購X200系列方案，免抽即可獲得限量五月天「回到那一天」25周年演唱會新年特別版門票（一般場）、統一超商禮券、典藏相機造型行動電源等好禮。

即日起至11月28日，凡於官方體驗店、官方商城、電商平台、7-ELEVENｉ預購或指定經銷通路參加預購者，即享原廠保固延長及螢幕意外保固等預購優惠。官方體驗店更加碼回饋，消費者持X60系列至X100系列舊手機完成指定檢測，且符合回收資格，全額付款換購X200系列可現抵最高8000元優惠；持其他vivo舊機及安卓舊機用戶，換購X200系列全額付款則可現抵最高5000元；持iPhone舊機用戶也可享換新好康，全額付款現抵最高4000元。

11月29日預購交機當天品牌加碼，凡於vivo各官方體驗店購買X200系列的V粉，享交機當日排隊抽獎資格，各官方體驗店前100名消費者有機會再抽得WATCH3手錶乙支。