川普明年初將就任美國總統，關稅戰箭在弦上，華航董事長謝世謙21日表示，川普政見就是製造業回流美國，基本上有這個政策，就是很長一段時間，不可能今天實施、明天廠就遷回去，供應鏈遷移需要一段時間，這部份「我們是專家」，暗示供應鏈移轉的後續遷廠商機對華航是一大利多，未來台灣所扮演的角色會愈來愈重要。

謝世謙也說，未來旅遊業成長是正向的話，對航空業將是利多，不過華航看的是整體航網的績效，不會只單獨只看一個點，而是權衡整體綜效，有些航線的獲利表現也許沒那麼高，但對航網的貢獻是有的，更何況就算單一航點很賺錢，也不可能無限擴充，導致自己打自己、殺低票價，雞蛋不會放在同個籃子裡。

華航資深副總經理彭寶珠指出，由於貿易戰影響，中美之間航班架次受限，和2019年相比，恢復程度只有2成多，隨著川普當選，「台灣角色變得非常重要」，今年前3季客運運能恢復疫情前9成，但客運收入達109％，看好東南亞到北美的轉機客。

貨運方面更可能受惠關稅戰擴大，華航資深副總經理劉得湶指出，明年貨運市場會穩定成長，對運價抱持「非常樂觀」的態度，但華航已對川普當選後可能的變局預作規劃，包括開啟多倫多包機，並增班邁阿密，華航貨運是「立足台灣放眼美國市場，美國線收入占70％」，相信明年會是貨運大展身手的一年。

劉得湶指出，過去貨機不足，但隨著新機到位，引進具節油高效能的777F貨機有9架，原本預計今年3月要交，受加上罷工延宕，預計明年首季可有第10架全數交機，並加速汰除747F貨機，調整至8架營運，有18架完整的運能，貨機航班逐步恢復並放大。