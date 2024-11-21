教育部於今（21）日下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第3次會議，針對兩案進行討論，其中位於高雄縣的私立旗美商工，免除列為專案輔導學校；嘉義市私立仁義高級中學、陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學，則是財務惡化，被列為專案輔導學校，限期改善2年。

教育部表示，旗美商工自111年11月11日起依〈私立高級中等以上學校退場條例〉第6條第1項列為專案輔導學校，改善期限至113年11月10日止。經本次審議會出席委員1／2以上同意，認定該校於改善期間屆期前已完成改善，免除列為專案輔導學校。

教育部提到，嘉義市私立仁義高級中學及陸興學校財團法人屏東縣陸興高級中學，經出席委員1／2以上同意，該2校均符合〈退場條例〉第6條第1項第1款財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運，認定為專案輔導學校，並依〈退場條例〉第13條第1項，給予學校改善期限2年。