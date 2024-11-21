新北市三重區今21日發生一起交通事故，涉及小貨車、曳引車與民營大客車三車連環擦撞。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

新北市三重區今21日發生一起交通事故，涉及小貨車、曳引車與民營大客車三車連環擦撞，雖未造成人員傷亡，但自小貨車駕駛受困車內的驚險畫面，仍讓目擊民眾捏了把冷汗。

警方表示，當時24歲林姓男子駕駛的小貨車沿忠孝橋方向行駛，行經中正南路135號時欲變換車道，不料不慎與後方27歲薛男所駕駛的曳引車右前車頭發生碰撞，車輛瞬間失控打滑，撞上路旁停靠49歲黃姓男子所駕駛的公車後方車尾，所幸當時車上未載客。

事故發生後，林男一度受困於變形的駕駛座內，所幸消防人員火速抵達現場，利用破壞工具將林男成功救出。經現場初步檢查，林男及其他兩名駕駛均未受傷，三人酒測值均為0，排除酒駕可能。

三重分局警方獲報後立即派員趕赴現場，依規定完成測繪與記錄，並協助將事故車輛移至路旁，現場交通未受重大影響，車流迅速恢復順暢。詳細肇事原因目前仍在調查中。

警方提醒駕駛人，行車時務必保持安全車距，變換車道時更應提高警覺，確認安全後再行動，以免釀成意外。同時，遇有交通事故，應立即報警處理，避免擴大傷害。