永續的風潮已經從概念變為實際購買行為，超過一半的消費者認為購買對環境友好的商品是重要的。（NielsenIQ提供）

全球性消費者洞察與市場研究顧問公司NielsenIQ （NIQ）在其《年中消費者洞察》報告中揭示，亞太區的消費者對健康和永續選擇日益加深的關注中，逐漸趨向有意識的消費。

報告指出，食品價格上漲、經濟衰退依舊吸引人們關心。亞洲國家中，台灣消費者的關注度依序則為「物價」、「身體健康」與「經濟」。根據NIQ《消費者購物行為研究調查報告》​研究發現，因應食品物價上漲，台灣消費者選擇轉趨謹慎務實，超過六成的消費者選擇只買必需品，同時減少奢侈品支出；近六成民眾不輕易妥協或降推產品品質；僅有三成的消費者會轉向便宜的品牌。顯示台灣消費者對於價格敏感度高於其他亞太國家，但更重視商品價值。NIQ台港日客戶卓越資深總監任康表示，台灣整體消費雖仍以主流價位帶為主，但中高價位代產品仍有成長空間。 過去三年，高價位帶產品的成長速度遠超其他區間。

台灣消費者比其他亞太客群更能接受豪華價位帶的產品。例如，相較亞太地區的2.1％，台灣市場豪華價位的快消品銷量在2023年同比增長4.9％，科技及耐用消費性電子增幅更超過2成，雙雙勝過亞太地區的成長幅度。然而，儘管對財務穩定有信心，亞太區消費者計劃在未來12個月內減少外出用餐等支出。但對休閒及生活方式活動的需求依然強烈，許多人選擇優先在家娛樂和社交。此外，消費者對教育方面的支出亦表現出較高意願，顯示出對個人成長和長期目標的重視。

在食品和家居用品上，亞太消費者計劃優先購買新鮮農產品、蛋白質等基本必須品。台灣消費者同樣重視「居家生活享受」、「天然與健康」因素，尤其在居家娛樂方面，七成消費者持續為家中娛樂消費。為此，餐廳品牌推出可在家品嚐的罐裝精釀啤酒。此外，強調零糖或低糖的啤酒、飲料持續成長，健身運動趨勢也推動高蛋白飲品穩定增長。調查顯示，44％的台灣消費者會檢查產品是否環保與天然。

50％的亞太區顧客表示願意使用AI來加快他們的購物體驗，而49％的顧客表示他們AI的建議會影響他們的購買決策。 台灣顧客有高達86％的消費者對AI輔助技術持正面態度，在14個亞太市場中排名第六。包括Google Cloud、家樂福等品牌與零售商也紛紛祭出相關技術，並將AI實際應用在商業上。

社群媒體商務在亞太區迅速成長，消費者日益依賴社群媒體來發掘和購買產品。NIQ《年中消費者洞察報告》報告中，6成亞太受訪消費者表示會在社群媒體上探索各種商品，超過4成消費者會經由直播、或由直接導購的商品貼文來購物。

根據《消費者購物行為研究調查報告》，台灣市場在2024年也可見到網路與社群的威力，快速消費品牌透過YouTube、Threads 與Podcast 等社群行銷工具打造線上口碑，或者與團購主合作，促使顧客下單都可見有效提升銷量。

隨著通貨膨脹的緩解和消費者信心的改善，「經濟實惠」的定義發生了變化。超過一半的台灣消費者認為購買對環境友好的商品是重要的，反映消費者的環保意識超乎企業的預期，產品包裝合乎環保與否被視為最重要，其次是原材料的來源以及製造的過程。

隨著亞太地區的消費者行為不斷演變，NIQ《年中消費者洞察》報告突顯出亞太區的消費趨勢，特別是在健康、永續性和數位創新方面的需求，希望為品牌及零售商提供展望2025的策略藍圖。從精打細算到對價值的重視，亞太區尤其是台灣的消費者已逐漸將環保、健康和便利性融入日常生活選擇中。隨著AI技術和社群媒體影響力的持續提升，品牌和零售商應及時適應這些趨勢，以滿足消費者日益增長的期望。