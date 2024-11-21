高雄有民眾在社群平台Threads上貼出影片，只見民眾搭乘公車，正在行駛狀態，但後車門卻「整路大開」，讓網友傻眼留言「上演跳車嗎？」、「好危險」，民眾事後在貼文下方表示，車門沒關是老舊故障，強調司機不是故意的；交通局經查，該車行駛途中氣閥故障，致車門無法關閉，返場後已立即進行維修。

搭上公車後，卻發現車門整路大開！高雄有民眾在Threads上貼出影片，今日上午搭公車時，發現後車門沒關，行駛途中車輛晃動，也沒有人敢靠近車門處，直到抵達目的地後，民眾才鬆了一口氣，影片曝光後引起網友討論，有人調侃「是在上演跳車嗎」，也有人說真的太危險。

交通局經查，該客運公司公車今日上午返程行經大豐路，因車輛行駛途中車門氣閥突然故障，致車門無法關閉，返場後已立即進行維修。

此外，交通局經查該車輛均依規定定期維修保養，惟如有突發事件導致車門無法關閉，駕駛長應向乘客妥為說明並返場加強檢修，交通局也將依補貼作業規定扣款處分並納入公車服務評鑑扣分，另協請客運公司落實車輛維修保養及駕駛長教育訓練。