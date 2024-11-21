新北市蘆洲區長安街22巷內的連棟公寓，21日下午5時許，其中一棟公寓2樓突然發生火警，屋主一家發現神明廳突然起火燃燒，全家人立即逃出並報警，消防隊獲報立即趕到現場救援，目前得知並無人受困，已佈水線搶救，而詳細起火原因還有待火勢熄滅後調查釐清。

蘆洲長安街公寓民宅火警，神明廳起火，竄出大量濃煙。（翻攝臉書我是蘆洲人）
蘆洲長安街公寓民宅火警，神明廳起火，竄出大量濃煙。（翻攝臉書我是蘆洲人）

地方臉書社團《我是蘆洲人》有民眾PO出火警照片，可以看到消防隊已經到達現場搶救，公寓2樓不斷冒出濃黑煙，所幸人員都已經疏散，而火勢在30分鐘內也已經撲滅殘火處理，而詳細起火原因還有待調查。

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