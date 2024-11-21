據北青網報導，2025年大陸全國碩士研究生招生考試將於2024年12月21日至22日舉行。大陸教育部今天（11月21日）公佈，2025年全國碩士研究生報名人數為388萬，較2024年（438萬）再降50萬，降幅為11.42％，今年降幅進一步加大。

隨著研究生擴招，在很長一段時間內考研報名人數均呈現出持續增長的態勢，2023年達到474萬人，實現了自2015年起持續9年持續快速增長。

2024年全國碩士研究生招生考試報名人數為438萬，較上年減少了36萬，是近年來首次下降。降幅為7.60％。

據統計，

2025年全國碩士研究生考試報名人數為388萬

2024年全國碩士研究生考試報名人數為438萬

2023年全國碩士研究生考試報名人數為474萬

2022年全國碩士研究生考試報名人數為457萬

2021年全國碩士研究生考試報名人數為377萬

2020年全國碩士研究生考試報名人數為341萬

考研人數下降的同時，讀研人群的增長速度也在放緩。《2024年中國本科生就業報告》數據顯示，隨著「考研熱」的降溫，大陸讀研比例增長放緩至17.6％，與上一屆（17.9％）基本持平，沒有延續過去幾年持續增長的趨勢，這在一定程度上反映出大學畢業生在讀研選擇上更加趨於理性。

由於考研失利風險高，畢業生脫產備考比例也有所下降。就業藍皮書數據顯示，2023屆本科畢業生選擇不工作全職準備大陸考研的比例（5.6％）相比2022屆（6.7％）出現明顯下降。