F.I.R.飛兒樂團前成員阿沁（黃漢清）2014年與正妹老婆花花（李汶靜）結婚，日前兩人前往法國巴黎參加活動時，也趁機在塞納河畔拍攝婚紗照，花花坦言舉辦一場夢幻婚禮一直是自己的心願，沒想到結婚10年後才真正實現願望。

花花18日在社群發文透露，當年結婚時她才21歲，婚禮的大小事務基本都由長輩決定，她完全不敢發表意見，但也因此省了不少麻煩。不過她坦言心中一直有個小心願，就是舉辦一場夢想中的婚禮，所以先前飛往巴黎時，她也趁機與老公拍攝紀念婚紗照，「雖然不是夢幻的戶外婚禮，但能挑上自己喜歡的婚紗、有兩個女兒圍繞在一旁，有巴黎鐵塔、有塞納河，之後還有羅浮宮的景，想想這也算是完成一部分的心願吧！」

花花結婚10年曬巴黎夢幻婚紗照。（圖／IG@flora_li_flora）

照片中，只見她身穿全白低胸婚紗，邪惡視角挺出豐滿上圍，貼身剪裁也使火辣身材完全展露，身上還有許多花朵圖樣裝飾與名字「花花」相呼應，同時展現她的優雅氣質。另一張她則坐在河岸邊，裙襬高衩設計讓她細白美腿一覽無遺，再加上唯美的擺拍姿勢，宛如仙女降臨在塞納河畔，畫面十分夢幻。

花花結婚10年曬巴黎夢幻婚紗照。（圖／IG@flora_li_flora）

花花結婚10年曬巴黎夢幻婚紗照。（圖／IG@flora_li_flora）

多張絕美婚紗照曝光後，引來不少粉絲留言誇讚，「花花每張都好仙…好美，合照是經典」、「可惜沒有大太陽，不然更美」、「超賞心悅目的～非常美」、「俊男美女」、「好幾張都很有味道！第7張笑得特别美」、「美到美叮美噹」，就連阿沁也現身留言區親自回應：「不可能我老婆是仙女吧」，足見這次的拍攝非常成功。

此外，花花加碼透露拍攝時的小趣事，表示有一幕阿沁要將她抱起，雖然照片看上去很輕鬆，但她爆料阿沁當下一直在抖，令她忍不住吐槽「平常不健身啊」，並開玩笑說：「好像我有60公斤重一樣，我明明才30幾」，還附上一個翻白眼的表情符號，夫妻倆互動相當可愛。