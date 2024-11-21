大陸中央政治局前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜與台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜的婚宴，將於11月23日在新竹縣新埔鎮的「The One 南園人文客棧」舉行。這場婚宴擁有濃厚的中國風，成為兩家族重要的交往和慶典時刻。此外，雙方也計劃於婚宴前一日（11月22日），在台北市信義區的「Joyce East義式餐廳」舉行婚前派對，為這場盛大婚禮增添更多溫馨與浪漫氛圍。

薄瓜瓜與許惠瑜的婚禮與婚前派對，雖牽動著兩岸關係的關注，但所有相關事宜均按照台灣當局的相關規定處理，並無特殊情況或政策偏差。

對於薄瓜瓜的台灣團聚問題，陸委會於21日記者會時表明，一切根據正常程序處理。相關部門表示，薄瓜瓜作為中國大陸人士，符合台灣法律規定的團聚申請流程，並不因為其父薄熙來的政治背景而特別受到關注。當局強調，團聚申請本質上屬於人倫之常，且依照法定程序審理，無需對其他因素過多干涉。他並不是以英國籍身份入境的，申請時就是大陸人士，並且是在其它國家登記結婚的。

至於薄瓜瓜未來是否有意在台定居的問題，若薄瓜瓜有此需求，將按照正常程序處理。關於是否會成為中共官員的避風港，陸委會指出，美國才是大部分中國高層官員的首選之地，對此，台灣不會對個別申請做出過多政治性判斷。

有觀點認為，大陸網絡上對涉及薄瓜瓜的消息進行封鎖，尤其是提到其名字或相關政治背景時，這可能是出於一定的防範措施。然而，台灣政府強調，這一事件與其審核團聚申請並無直接關聯。所有申請均依照法定程序處理，並強調不會因薄瓜瓜的家庭背景而有所偏差，這與兩岸政治問題無關。