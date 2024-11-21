賞鳥季來了！秋冬季節嘉義縣東石鰲鼓溼地森林園區、布袋新岑公園、新塭鹽田、布袋溼地生態園區及好美寮溼地、朴子溪口溼地都吸引大批候鳥南飛來過冬，鰲鼓溼地已有逾萬隻候鳥，12月至隔年1月候鳥最多，縣府與旅遊業合作推出2日賞鳥遊程。

布袋溼地「黑尾鷸」群聚棲息。（蘇家弘提供／廖素慧嘉縣傳真）

林業署嘉義分署表示，候鳥來了，近期單日鰲鼓溼地已觀察到約1萬多隻，包括黑面琵鷺、鸕鷀、大白鷺、蒼鷺、黑腹燕鷗、裏海燕鷗、琵嘴鴨、尖尾鴨、赤頸鴨等，此外，還發現比較稀有的雁鴨科鳥種白額雁、羅文鴨和赤膀鴨。

林業署嘉義分署指出，黑面琵鷺北堤已有118隻，南堤則因七孔水門至千島湖施工封路中，尚難調查，候鳥大約從10月底開始現蹤跡，當北方出現強烈冷氣團後會有更多雁鴨南下度冬，預估12月至隔年1月會是候鳥最多的高峰期。

布袋溼地反嘴鴴、黑面琵鷺群聚覓食，非常吸睛。（蘇家弘提供／廖素慧嘉縣傳真）

自然生態攝影師蘇家弘說，布袋新岑公園、新塭鹽田、布袋溼地生態園區都是賞鳥的好地點，鹽田6、7、9區有「黑尾鷸」黑腹燕鷗、反嘴鴴、黑面琵鷺群聚覓食，成群飛翔，光是黑面琵鷺就約有600隻以上，非常壯觀。

嘉縣府與旅遊業者合作推出「嘉義旅遊－親子鰲鼓賞鳥趣、落羽松秘境和台版威尼斯彩虹屋2日」遊程，21日發布遊程內容及住宿資訊。

縣長翁章梁表示，每年大約有1200隻黑面琵鷺會飛來嘉義沿海的溼地停留，展現豐富候鳥樣貌，歡迎大家來賞鳥，可以攜帶望遠鏡或相機搭配長鏡頭，欣賞候鳥嬉戲覓食的模樣。