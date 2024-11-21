把握「台南400」尾聲，台南市政府29日起一連4天，在大台南會展中心舉辦「觀光美食博覽會」，匯聚64攤的台南知名美食，請來藝人徐凱希代言活動，打造美食博物館，消費滿500元還有機會抽中百萬電動車，活動後場地移師到官田、七股與永康區接力展出。

台南小吃美食聞名全台，每道美食背後都有1段職人故事，台南市觀旅局趁「台南400」舉辦1場「觀光美食博覽會」，日前先以「美食專車」形式輪流到37個行政區巡迴擺攤，29日有64攤知名美食齊聚大台南會展中心，在4天展期打造城市美食博物館。

台南市長黃偉哲（右）在台南「觀光美食博覽會」逐攤品嘗各種美食餐飲店家。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（前排右八）出席台南「觀光美食博覽會」，推薦台南所有的美食小吃店家。（程炳璋攝）

無論是度小月、錦霞樓、府城食府、周氏蝦捲等店家，還有滷味、鹹水雞、草莓大福等伴手禮都是全台聞名，台南市美食文化傳承動輒數十年到上百年，這場博覽會活動召集60多間在地知名品牌的店家，加上17間外縣市餐飲品牌，民眾可一次嘗遍台南道地在地美食，體驗1場「舌尖上的台南」。

台南市觀旅局長林國華表示，台南幾乎各行政區都有代表性的美食小吃，這次聚集在地知名品牌店家，請來金馬設計師陳新發在展場內仿赤崁樓、億載金城與兌悅門設計3處古蹟舞台，提供參加者拍照打卡亮點。並規畫「食光長廊」呈現台南美食主題特色。

台南市長黃偉哲21日出席並逐攤品嘗美食，並與店家合影，他笑稱每一攤都想要吃，就怕肚子撐不住。台南市觀旅局表示，民眾只要活動期間在展場內消費滿500元，就可獲抽獎機會，有機會抽中百萬電動汽車頭獎或蘋果手機。

美食博覽會在大台南會產中心展覽結束，將接力到山珍展區的官田遊客中心、海味展區的七股遊客中心與城食展區的永康區新圖書總館展出。直到12月中旬結束。