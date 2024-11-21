現今醫療雖然進步，但女性生產仍有一定的風險，根據統計，台灣孕婦妊娠高血壓發生率占最高10％，也是造成孕婦死亡的原因之一，高雄醫學大學附設中和紀念醫院首創「妊娠高血壓照護」服務，提供遠端數據監測、24小時電話服務，精準掌握高血壓孕婦健康狀況，讓孕媽咪平安產子。

高醫首創「妊娠高血壓照護」服務，提供遠端數據監測、24小時電話服務，精準掌握高血壓孕婦健康狀況，讓孕媽咪平安產子。（高醫提供／紀爰高雄傳真）

不少孕婦產檢後才驚覺自己有妊娠高血壓，為了讓醫療團隊更精準掌握孕婦健康數值，高醫首創「妊娠高血壓照護」服務，提供血壓機讓孕婦在家使用，並透過遠距健康照護中心24小時不斷線，只要孕婦覺得有不舒服情形，隨時都能電話聯絡。

高醫「妊娠高血壓照護」服務，除了遠距監控健康數值，還提供24小時專線，只要孕婦覺得有不舒服情形，隨時都能電話聯絡。 （高醫提供／紀爰高雄傳真）

懷孕期間加入高醫照護服務的34歲溫小姐，初期產檢時血壓收縮壓高達200mmHg，透過高醫團隊遠距監控，血壓收縮壓逐漸平穩降回130mmHg，但在孕期第28周時，仍發生嚴重子癲前症合併胎兒臍帶血流不足情形，還好醫護團隊及早發現，緊急剖腹產下867克的早產寶寶，母子均安順利出院。

高醫副院長林宗憲表示，高醫「妊娠高血壓優質照護」團隊結合心臟血管內科、婦產部、遠距健康照護中心、藥學部、營養部、新生兒科、護理部，針對妊娠期間有早發性高血壓患者或高風險者，提供24小時服務，讓孕婦能獲得即時協助，並提供「綠色通道」，讓孕婦看診更順暢。

高醫心臟血管內科吳韋璁醫師建議，有妊娠高血壓的孕婦，需要自行監測血壓，每天早晚各量1次並做記錄、注意胎動，並且每2週做1次產檢，保持情緒的穩定。

醫師也會視血壓狀況給予控制血壓的藥物，對於嚴重需住院且合併子癲前症的孕婦，醫師除給予降血壓藥物外，也會給予硫酸鎂以預防痙攣的發生及保護胎兒神經系統，監測鎂離子濃度及注意孕婦深部肌腱反射，呼吸速率，及排尿量，亦可避免不必要的副作用。