陳忻玥為人氣戲劇《影后》插曲〈BOUNCE〉，MV竟趴開雙腿大跳M字腿舞，難得展現性感魅惑風情的她不僅「豁出去」解放身軀突破過往尺度，還與師弟李杰明原地「合體」情挑黏巴達，讓陳忻玥拋開過往束縛還練到膝蓋受傷，大嘆「影后」練成大不易。

過往總是擅長唱情歌的陳忻玥，這次為了《影后》插曲〈BOUNCE〉搖身一變成唱跳歌手，這首帶有快節奏舞曲味道的新歌，無論歌詞、節奏到舞步都屬於「高難度」等級，讓唱功駕馭一流的陳忻玥在練唱時也踢到鐵板，唱到舌頭打結，她苦笑說：「因為歌詞中有一點點饒舌加上連續的英文歌詞，加上節奏頓點都很快速，練了超多次才克服舌頭打結問題。」

為了要呈現歌詞中成就「影后」般「勇敢擁抱自己的慾望與力量並成功站上舞台閃耀全場」的精神，陳忻玥坦言在唱〈BOUNCE〉時，常會腦中浮現劇中女主角「周凡」的影子，她表示：「因為她在劇中率性、自我且I don’t care的性格，跟這首〈BOUNCE〉要傳達的無畏展現自我的精神實在太符合，也很適合這首帥氣的歌！」

被問到影后影集中哪個角色最像自己？陳忻玥同樣表示：「周凡，她的個性像是我內心的展現，我內心有一個像周凡一樣的自在的、很像孩子的部分，我希望隨著年紀越來越大，我也可以找到自己內在周凡、小孩與跟 這個世界的平衡。 」